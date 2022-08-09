Alman medyasında yolsuzluk skandalı

Alman devletinin birinci televizyon kanalı ARD ve Berlin-Brandenburg Radyo kurumu (RBB) Müdürü Patricia Schlesinger, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları üzerine istifa etti.

Schlesinger’in 2016 yılında RBB’nin başına geçmesinin ardından eski gazeteci eşi Gerhard Spörli’ye danışmanlık hizmeti vermesi için iltimas geçtiği öne sürülüyor. Ayrıca kamu kaynaklarıyla makam odasına lüks eşyalar aldığı iddia edilen Schlesinger'in makam aracını özel işler için kullandığı ve misafirler için aldığı siparişlerin faturalarını kurum adına kestiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Schlesinger, suçlamaların "asılsız" olduğunu ifade ederek, "Bu şartlarda görevimi sürdürmem imkânsız hale geldi” dedi.