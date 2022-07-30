Alman Dışişleri Bakanı'ndan CHP, İYİP ve HDP ziyareti

Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir grup milletvekili ile birlikte CHP, İYİP ve HDP temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP adına heyeti CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve CHP PM üyesi Yunus Emre karşıladı. Ankara’da bulunan bir otelde yapılan görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

Baerbock, daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyetle de görüştü. Görüşmeye HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun katıldı. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, "HDP’ye yönelik kapatma davası, Kobane davası, tutuklu siyasiler başta olmak üzere ‎Suriye’ye yönelik askeri ‎operasyon ihtimaline dair görüş alışverişinde bulunulduğu" belirtildi.

Baerbock, HDP'nin ardından İYİParti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmeye İYİParti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da katıldı.

İYİP’den yapılan açıklamada, "görüşmede ulusal ve uluslararası gündemin değerlendirildiği, ileride benzer temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı" belirtildi.