Alman Bakan panikte: Halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada'yla Kuzey Akım türbininin iade edilmesine yönelik müzakerelerde, doğalgaz tedarikinin durması halinde halk ayaklanmalarıyla meşgul olacakları argümanını sunduklarını belirtti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) röportaj veren Baerbock, "Kanadalılar çok sayıda soruları olduğunu ifade ettiler. Biz de durumu anladığımızı, ancak gaz türbinini almazsak artık gaz alamayacağımızı, dolayısıyla Ukrayna'ya yardım edemeyeceğimizi, zira halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

Baerbock, Almanya'nın hala Rus doğalgazına bağımlı olduğunu da sözlerine ekledi.