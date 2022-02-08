Alman ana muhalefet genel başkanı: ABD ile ilişkilerde yırtılma var

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin ABD'ye yaptığı diplomatik ziyaretten sonra Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri saldırısı durumunda Kuzey Akım 2 anlaşmasının tamamen iptal edileceğine dair açıklamasını yalanlayan bir açıklama da Alman ana muhalefet partisi genel başkanı Hristiyan Demokrat Birlik partisi CDU'lu Friedrich Merz'den geldi. Bugün yayımlanan röportajda Merz, Almanya'nın ABD'nin güvenini sarsacak bir ''tereddüt'' içinde olmaması gerektiğini iddia etti.

'Şansölye, Kuzey Akım 2 konusunda hiçbir görüşmede, hiçbir röportajda değinmedi'

Deutschlandfunk'dan gazeteci Stefan Heinlein'ın sorularına yanıt veren CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Şansölye Scholz'un ziyareti boyunca ne diplomatik görüşmelerde ne de röportajlarda hiçbir şekilde Rusya-Almanya arasındaki enerji hattı Kuzey Akım 2 projesinin iptali konusuna değinmediğinin altını çizdi. Şansölye Scholz'un Kuzey Akım 2 kartını gündem dışı tutmasını eleştiren Merz, ''Şansölye, Kuzey Akım 2 konusunda hiçbir görüşmede, hiçbir röportajda değinmedi'' ifadesini kullanarak Biden'ı tekzip etmiş oldu.

Şansölye Scholz'un partisi SPD içinde Rusya muhipliğinin olduğunu iddia eden Merz, eski başbakanlardan SPD'li Gerhard Schröder ve şimdiki parti genel sekreteri Lars Klingbeil'ın Rusya ile ''özel ilişkilere'' sahip olduklarını öne sürdü.

'Alman-Amerikan ilişkilerinde yırtılma var'

Şansölye'nin ''çok yavaş'' hareket ettiğini öne süren Merz, ''Alman-Amerikan ilişkilerinde yırtılma var'' ifadesinde bulundu. Merz, bu havanın hem Amerikan medyasında hem de ABD Kongresi'nde çok açık hissedilebildiğini öne sürdü.

Merz, Alman hükümetinin izlediği ekonomik yaptırımlar ve diplomatik iletişim kanallarının açık tutulması üzerine kurulu ikili stratejisinin genel olarak doğru olmakla birlikte, ABD açısından Almanya'nın ''güvenilirliği konusunun sorunlu olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.