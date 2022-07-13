'Alkollü içkilere zam geliyor' iddiası

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Temmuz itibariyle bira ve yüksek alkollü içkilere zam geleceğini iddia etti.

Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve votka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı. Aybaş paylaşımında, "Bu zamlar resmen seküler yaşama özel yaşama müdahaledir" dedi.

Daha önce Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da, alkollü içkilere 18 Temmuz tarihinde yüzde 20-25 arası bir zam geleceğini öne sürmüştü.