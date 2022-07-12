'Alkole bir zam daha' iddiası

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkole 18 Temmuz tarihinde yüzde 20-25 arası bir zam geleceğini öne sürdü.

Cumhuriyet'e konuşan Dündar, “Zam geldikçe satışlarımız düşüyor. Bunun yanı sıra maliyetler de artmaya devam ediyor. Elektrik kullanıyoruz ama satamıyoruz. Bu da iflasımızı hızlandırıyor. Müşterinin de psikolojisi bozuldu. Dün aldığı ürünü bugün almaya gelen müşteri yeniden fiyat soruyor. Hiç kimse ne aldığından ne ödediğinden emin değil. Ben böyle bir dönem görmedim” diye konuştu.