Alkollü içkilere büyük zam

Sigara ve ekmeğin ardından içkilere de zam geldi.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubunun votka, viski ve tekila ürünlerine dün itibarıyla gelen zammın yüzde 25 olduğunu belirterek bazı ürünlerde bu zammın yüzde 30’u bulduğunu söyledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise son zammın ardından viski fiyatlarının arttığına vurgu yaparak, bir markanın 100 cl'lik viski fiyatının bin 200 liraya yükseldiğini söyledi.

Mayıs'ta rakıya zam gelmiş 70’lik rakıya gelen zam oranı yüzde 7,5 olmuştu. 70’lik rakıda yılbaşından bugüne zam oranı ise yüzde 19 oldu.