Alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakama istenen ceza belli oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz günü meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Çelik'e kaymakamın çarptığı ve bu esnada araçlar için yeşil ışığın yandığı kaydedildi.

Kaymakam Sinanoğlu'nun çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrularak burada başka bir araca çarparak durabildiği ve bir kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sinanoğlu'nun 0,27 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Bilirkişi raporu Sinanoğlu'nun 'tali kusurlu' olduğunu iddia etti

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yaşamını yitiren Muhammet Çelik'in "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu alanlarda yayalar için ışıklı işaretlerin ve uyarı levhalarının bulunduğu, bu işaretlere uyulması kuralının Çelik tarafından ihlal edildiği için "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

Sinanoğlu'nun da aynı kazadan dolayı "tali kusurlu" olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, araç kullanan sürücülerin kavşak ve trafik ışıklarının bulunduğu veya yaya geçitlerinin olduğu alanlardan geçiş yaparken yaya geçitlerine dikkat edip kontrollü bir şekilde geçiş yaparak hızını yavaşlatması gerekirken söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmediği bildirildi.

Sinanoğlu'nun alkolün de etkisiyle taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu için "tali kusurlu" olduğu kaydedildi.

6 yıla kadar hapis istendi

Sanığın kendi beyanına göre hız limitinin 80-85 kilometre aralığında olduğunu, buna rağmen hız tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı belirtilen iddianamede, sanığın 0,27 promil alkollü olduğu da dikkate alındığında kavşağa giriş yaptığı andan itibaren hız limitini düşürmeyerek şehir içindeki kullanım için öngörülen hız limitinin üzerinde seyrederek gerekli özen ve yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Bu şekilde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu için 6 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Yaşamını yitiren çocuğun ailesi şikâyetinden vazgeçti

Çelik'in ailesi şikâyetinden vazgeçerken, görevinden açığa alınan ve Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Sinanoğlu'nun makam aracıyla görev dışı trafiğe çıkarak alkollü araç kullandığı için hakkında ayrıca “taşıt kanununa muhalefet etmek” suçundan da soruşturma yürütülüyor.

Söz konusu soruşturma İçişleri Bakanlığı iznine tabi olduğu için Başsavcılık taşıt kanununa muhalefet suçundan da dava açılması için bakanlıktan soruşturma izni talep etti.