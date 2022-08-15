Alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölmesine neden olan kaymakama ilişkin açıklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü şekilde kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanmıştı. İçişleri Bakanlığı atamaya karşın Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma halinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batman Gercüş Kaymakamıyken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Sinanoğlu ile çıkan haberlere ilişkin şöyle denildi:

"Kadrosu taşra hukuk müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir."

Kaza, 15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.