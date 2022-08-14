Alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam Çorum Valiliği'ne atandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Kararname ile Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı. (İHA)