Alkole gelen zammın ardından bazı restoranlar 'yemek söyleme zorunluluğu' getirdi

Artan menü fiyatları sonrası tüketici davranışlarında görülen değişikliklerden sonra şimdi de işletme davranışlarında değişiklikler yaşanıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul’daki bazı restoranlar marketlerden sonra fiyat sabitleme çağrısına uyduklarını duyururken, bazıları ise tepki çeken yeni uygulamalara geçti.

Özellikle Kadıköy'ün en işlek sokaklarından biri olan Güneşli Bahçe'de bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başladı. Alkolü diğer restoranlara göre daha uyguna satıp, yemeği zorunlu hale getiren bu yeni uygulama ise müşterilerin tepkisini çekiyor.

Panolara çeşitli markaların rakı fiyatlarını asan ve diğer mekânlara göre daha ucuz sattıklarını iddia eden işletmelerin şef garsonları, masaya oturan müşteriden sipariş alırken “Servisimiz yemeklidir. Ara sıcak ya da yemek sipariş etmezseniz servis açamıyoruz” diyor. Sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açılmıyor.

'Kuver' artı servis ücreti

Söz konusu işletmelerin başka bir uygulaması da dikkati çekiyor. “Kuver” ücretinin dışında hesabın yüzde 10'u kadar servis ücretini zorunlu tutup, bunun “garsoniye” olmadığını ısrarla belirtiyorlar. Yemek ve alkollü içecek için 2 bin TL ödemesi gereken dört kişinin cebinden çıkacak para; kuver (60 TL) ve servis ücretiyle (200 TL) ve ortalama yüzde 10 garsoniye (200 TL) ile 2 bin 460 TL'ye yükseliyor.