'70'lik rakı 3 aya 1,000 TL olacak'

Alkol fiyatlarına düzenli aralıklarla zam gelmesine tepki gösteren Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, vergilendirmelerin toplum sağlığını düşünüldüğü için değil, rövanşist bir tutum sergilenerek yaşam tarzına müdahale amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Aybaş, mart ayında eylem hazırlığında olduklarını söyledi.

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'na konuşan Özgür Aybaş tepkisini şu ifadelerle aktardı:

"Vergisi ve satışı helal ama içmesi haram. Bu ideolojik değil de nedir? Vergilendirilmiş alkol, ülkemizde caizdir. Aksini iddia ediyorlarsa içkiden vergiyi kaldırsınlar. Alkolde ÖTV'yi kaldıranın yüzde 10 blok oyu garanti. Doğalgaz ve elektriğe de zam geliyor, orada da mı toplum sağlığı düşünülüyor? Ortada toplum faydasına uymayan bir durum var. Vatandaşın sağlığını korumak istiyorsan doğru fiyatlandırma yap. Bu ülkede üretiliyor bunlar. Dünyada üzüm üretiminde ilk 5'teyiz ama bandrol kotası var, o nedenle Avrupa'ya satılıyor."

'Bir kadeh sizin, geri devletin'

Sosyal medya hesabında zamlı fiyat listesini paylaşarak tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı suçlamasıyla ekim ayında 253 bin 300 TL para cezası kesilen Özgür Aybaş, Türkiye'de üretilen Yeni Rakı'nın Avrupa'da 12 eurodan satıldığını burada yeni zamla 450 TL'yi bulduğunu kaydetti.

"Bir 70'lik rakıda bir kadehi sizin, gerisi devletin. Asıl alkolik olan devlettir" diyen Aybaş'a göre böyle giderse 70'lik rakı 3 aya 1000 TL olacak. Saat 22.00'den sonra alkol satmanın cezasının 1 milyon 60 bin TL'ye yükseltildiğini de belirten Aybaş, "Yanımdaki meyhanede, restoranda içilebiliyor ama benim vermem suç sayılıyor. Vergisini ödediğimiz bir ürünü neden satamayalım?" diye sordu.