Sigara fiyatlarına ikinci indirim

Yılbaşı itibariyle sigara gelen zam sonrası bu kez indirim geldiği duyuruldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada “JTI firması yarından itibaren (13 Ocak 2023) bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” denildi.

JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira fiyat düşüşü ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarında 1 TL indirdi. Böylelikle sigara fiyatları ortalama 32 lira seviyesine geriledi.