Aliyevlerin Bodrum sevdası ve gayrimenkul serveti: Erdoğan'ı ziyaretinden önce dikkat çeken karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Vahdettin Köşkü'nde geçtiğimiz cumartesi günü bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme birkaç saat sürdü. Görüşme öncesinde ise Aliyev ismi haftalardır haberlerdeydi. Ancak haberlerdeki İlham Aliyev değildi.

Aliyev'in kızları 'Cennet'in yarısını satın aldı

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Ocak ayının sonunda, Azerbaycan merkezli Pasha Grubu, Astaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren otel zinciri Mandarin Oriental’in Türkiye’deki ilk oteli Mandarin Oriental Bodrum’un yüzde 50’sini satın aldı.

Bodrum Göltürkbükü'nde yer alan Cennet Koyu'nda, 2,5 kilometre sahil şeridinde üç koy ve plaja sahip, 600 bin metrekare alan üzerinde yer alan Mandarin Oriental’in yarısına sahip olanlar aslında Aliyevlerdi. Nitekim Pasha Holding’in büyük hissedarları, İlham Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu’ydu.

Aliyevlerin ticaretinin ardından Erdoğan o alan için karar çıkardı

196 villanın bulunduğu ve 650 milyon dolarlık yatırımla yapılan Mandarin Oriental’in Aliyevlere satılmasının ardından ise Resmi Gazete’de dikkat çeken bir karar yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Mandarin Oriental’in hemen yanındaki bulunan, büyüklüğü 117 metrekare olan alan orman alanı dışına çıkarıldı. Erdoğan’ın imzasıyla orman vasfından çıkartılan alanın kime ait olduğu ise belirlenemedi.

Aliyevlerin Bodrum sevdası: Yalıkavak'ta neler oldu?

Aliyevler ve onlara yakın isimlerin Bodrum sevdası sadece bundan ibaret değildi.

Pasha Holding, Yalıkavak sahilindeki Allium Bodrum Resort&SPA’nın da sahibi. Bodrum ve Yalıkavak’daki ‘Azerbaycan hakimiyeti’ dikkat çekici. Aliyev’in akrabası, RSR Holding'in sahibi Anar Alizade, çok tartışılan Bodrum Yalıkavak Marina’nın sahibi. Yalıkavak Marina yakın zamanda, Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’ndan alındı. Türkiye bu marinayı eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile tanıdı.

Mansimov, marinanın yönetimini ileride kendisine açılan Gülen Cemaati soruşturmasında tanık olan Alaattin Aykaç'a bırakmıştı. Yönetimde, Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil de vardı. 2012 yılında şirketin yüzde 50 hissesi, ardından da 2016’da Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm şirketinin bütün hisseleri RSR Holding'e devredilmişti. RSR Holding'in sahibi Anar Alizade idi. Alizade ismi ise Azerbaycan petrol devi SOCAR’a çıkıyordu.

Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’na 2014 yılında Mehmet Ağar’ın oğlu AKP’li vekil Zülfü Tolga Ağar şube müdürü olarak atanmıştı. Ve Ağar ailesinin marinadaki varlığı tartışmalara sebep olmuştu. Mansimov, geçen yıl Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanırken, Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ağar oturmuştu. Sedat Peker’in, uyuşturucu iddialarının ardından Mehmet Ağar marinadan uzaklaştırıldı.

Yalıkavak Marina’da hala sahip konumda olan RSR Holding’in sahibi Anar Alizade ise SOCAR ile yaptığı özel anlaşmalardan ve ortaklıklardan milyarlarca dolar edinen bir isimdi. SOCAR bizzat Aliyev’e bağlı devlet kurum. Asıl soyismi Aliyev olan Anar, Global Witness kuruluşu tarafından “Anonim Azerbaycan” raporunun yayınlanmasının ardından soyadını Alizade olarak değiştirdi. Anar Alizade’nin deniz aşırı şirketler aracılığıyla bir dönem İlham Aliyev’in başında olduğu SOCAR’ın milyarlarca dolarını elde ettiği iddia ediliyordu.

Aliyev neden çocukları üzerinden gayrimenkul satın alıyor?

İlham Aliyev’in ailesinin deniz aşırı şirketlerle ticareti ve Bodrum’daki otel satın almaları da bu noktada dikkat çekiciydi. Aliyev’in ailesinin deniz aşırı şirketlerle ticareti ve Azerbaycan dışındaki ‘yatırımları’ daha önce de gündem olmuştu.

2013 yılında, 13 milyon avroya otel satın aldığı iddia edilen Aliyev’in ismi, dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri ve anlaşmalarının ortaya çıktığı ‘Pandora Belgeleri’nde de geçti.

Belgelerde, muhalifleri tarafından “ülkesini yağmalamakla” suçlanan İlham Aliyev, ailesi ve yakınlarının İngiltere’de 400 milyon sterlinden fazla mülk alımına dahil olduğu iddia edildi. Aliyev ve ailesinin vergiden kaçmak için deniz aşırı şirketleri kullandığı hatta 11 yaşındaki oğulları Haydar Aliyev adına, Londra merkezindeki Mayfair'da 33 milyon sterlinlik bir ofis aldıkları da belgelerdeki iddialar arasında yer aldı.