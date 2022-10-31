Aliyev ve Paşinyan, Putin'le görüşmek üzere Rusya'da

Dağlık Karabağ'daki durum ışığında Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi için atılacak adımlar, bugün Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın gerçekleştirileceği üçlü zirvede masaya yatırılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, üçlü zirvenin öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ayrı ayrı görüşme yapacağı bildirildi.

9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan görüşmelerde üçlü açıklamalar adı verilen anlaşmaları imzalayan Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın bugünkü zirvede yeni bir belgeyi imzalaması bekleniyor.

Paşinyan, cumartesi günü iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kurultayında yaptığı konuşmada, üçlü zirvede Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belge ile Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun görev süresinin 10-15 yıl daha uzatılmasına ilişkin belgeyi imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, cuma günü video konferans yöntemiyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi düzenlenmişti. Putin, zirvedeki konuşmasında, "Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin tümüyle ve tüm taraflar için kabul edilebilir şekilde normalleştirilmesi için bugün de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın Rusya gibi aynı devletin içinde yer aldığını herkes biliyor. Hem Erivan hem de Bakü ile çok sayıda bağımız var ve bunu hesaba katmamak mümkün değil" demişti.