Aliyev: Kardeş Türk halkı bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim sonuçları hakkında tebrik etti. Görüşmenin, Erdoğan'ın dün gece İstanbul’dan Ankara’ya geçerken uçakta gerçekleştiği bildirildi.

Görüşmede, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini" ifade eden Aliyev, "Erdoğan'ın liderliğinin Türk dünyası için de çok kıymetli olduğunu" ileri sürdü.

Erdoğan da destekleri ve tebrikleri için İlham Aliyev'e teşekkür etti. (AA)