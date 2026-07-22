Aliyev İngiliz basınının 'Bakü'de gizli Rus-Alman görüşmesi' haberini doğruladı: 'Topraklarımız bilgimiz dışında kullanıldı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen hafta eski Alman ve Rus yetkililerinin Bakü’de Ukrayna’daki savaşa ilişkin gizli görüşme yaptıkları iddialarını doğrulayan uçuş kayıtları olduğunu söyledi.

“Topraklarımız bizden habersiz kullanıldı” diyen Aliyev görüşmeyi İngiliz The Times gazetesinin haberinden öğrendiklerini söyledi.

Aliyev uçuş kayıtlarına dayanarak Berlin ve Moskova’dan Bakü’ye gelen dört ismi açıkladı.

Eski Alman ve Rus yetkililerin bu ayın ortasında aynı anda Bakü'de bulunduklarını doğrulayan Aliyev, Ukrayna konusundaki olası görüşmeleri içeren bu toplantıdan Azerbaycan makamlarının önceden haberdar edilmediğini ve bilgileri olmadığını açıkladı.

'Ne Almanya ne Rusya tarafından herhangi bir bildirim aldık'

“Uçuş istatistikleri, Bakü'de böyle gizli bir toplantının yapıldığına dair gerekçeler sunuyor” diyen Aliyev bu konuda ne Almanya ne Rusya tarafından herhangi bir bildirim aldıklarını söyledi.

“Topraklarımız bilgimiz dışında kullanıldı” diyen Aliyev, “Eğer bu toplantı Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmaya hizmet ediyorsa, bunu elbette memnuniyetle karşılarız” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, olası toplantıya ilişkin basında çıkan haberlerin ardından ülkesinin Devlet Sınır Hizmetleri'ne soruşturma talimatı verdiğini söyledi.

Bakü'deki görüşmeye katılan isimleri açıklayan Aliyev, “Bu bilginin doğrulandığını size bildirebilirim” dedi.

Aliyev, “12 Temmuz'da, birinin Merkel'in Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı bildirilen iki tanınmış isim —Sayın Pofalla ve Sayın Platzeck— Berlin-Bakü seferiyle Bakü'ye geldi ve 14 Temmuz'da Bakü'den Berlin'e döndü” dedi.

Ronald Pofalla, 2009-2013 yılları arasında Angela Merkel döneminde Başbakanlık Müsteşarı ve Özel İşlerden Sorumlu Bakan olarak görev yapmış, daha sonra Deutsche Bahn'ın altyapı bölümünün CEO'su olmuştu. Ardından, Almanya'nın 2021'de askıya aldığı yarı resmi bir Alman-Rus forumu olan Petersburg Diyalogu'nun eş başkanlığını yürütmüştü. O zamandan beri Rus siyasi figürleriyle gayriresmi temaslarını sürdüren Pofalla The Times tarafından Berlin ile Moskova arasında olası bir gayriresmi arabulucu olarak gösterilmişti.

Matthias Platzeck ise Brandenburg'un eski Sosyal Demokrat Eyalet Başbakanı ve SPD içinde uzun süredir Almanya-Rusya yakınlaşması pozisyonuyla ilişkilendirilen Rus-Alman İşbirliği Forumu'nun eski başkanı.

Aliyev sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda, 12 Temmuz'da Rusya'nın eski Başbakanı Sayın Zubkov ve Rusya Sivil Toplum Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Fadeyev Moskova'dan Bakü'ye geldi. Biri 13 Temmuz'da, diğeri ise 14 Temmuz'da Bakü'den ayrıldı.”

Viktor Zubkov, Eylül 2007'den Mayıs 2008'e kadar Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde Rusya Başbakanı olarak görev yaptı, şu anda Rusya'nın devlet kontrolündeki enerji devi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı.

Valery Fadeyev ise 2019'dan bu yana Putin’e danışmanlık yapan Rusya Sivil Toplum ve İnsan Hakları Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne başkanlık ediyor.

Berlin'deki basın toplantısında Merz, Bakü'de yapıldığı iddia edilen toplantı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Aylardır Putin’i müzakereleri başlatmaya ikna etmeye çalıştıklarını, Putin’in ise bunu reddettiğini öne sürdü.

Almanya Başbakanı “Başkan Aliyev'e, bu savaş, savaşın nedenleri, seyri ve olası sonucu konusunda bizimle benzer bir duruşu paylaştığı için son derece müteşekkirim” ifadesini kullandı.

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