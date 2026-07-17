Zelenskiy, Hakan Fidan'a ‘İkinci Derece Liyakat Nişanı’ verdi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.07.2026 , 12:38
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İkinci Derece Liyakat Nişanı verdi.
Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıyla, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı tevcih edilmiştir" denildi.
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