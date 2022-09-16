Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonu normalleşme sürecine büyük bir darbedir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde konuştu.

'Büyük çaplı bir provokasyon gerçekleştirildi'

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması için çalışmalara başlanması gerektiğini söyleyen Aliyev, konuya dair şöyle konuştu:

"Şimdi önkoşullar ve yapay gecikmeler olmaksızın bir barış anlaşması taslağı üzerinde çalışmaya başlamalıyız. Ne yazık ki, 13 Eylül'de Ermenistan, Azerbaycan ile devlet sınırında büyük çaplı bir askeri provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu provokasyonu kararlılıkla engelledi. Ermenistan'ın bu provokasyonu iki ülke arasındaki normalleşme sürecine büyük bir darbedir. Bu nedenle tüm sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir."

'Kararlar 27 yıldır uygulanmadı'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararların 27 yıldır uygulanmadığını söyleyen Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bağlamda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin 4 kararından bahsetmek istiyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin bazı kararları birkaç gün içinde uygulanmaktadır. Durumumuzla ilgili alınan kararlar 27 yıldır uygulanmadı. Azerbaycan, Karabağ sorununu askeri ve siyasi yollarla bizzat çözmüş ve Güvenlik Konseyi'nin belirtilen kararlarının uygulanmasını sağlamıştır."