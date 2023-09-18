'Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor'

Çin menşeili Alibaba Group Holding şirketinin, Ankara ve İstanbul'da yeni tesisler inşa etmeyi planladığı ve Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı amaçladığı öne sürüldü.

Şirketin bünyesinde barındırdığı Trendyol’un açıklamalarına göre, Alibaba, Ankara'da bir veri ve lojistik merkezi ile İstanbul Havalimanı'nda bir ihracat işlemleri merkezi kurmayı hedefliyor. Yatırım planı, Alibaba CEO'su Michael Evans ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan bir toplantıda sunuldu.

Bugüne kadar yapılan yatırımın toplam değeri 1,4 milyar dolar

Alibaba, Trendyol aracılığıyla bugüne kadar Türkiye'ye 1,4 milyar dolar yatırım yaptı. Evans, Türkiye'nin "dünyanın önde gelen elektronik ihracat ülkelerinden biri olma potansiyeline sahip" olduğunu düşünüyor.

