Aliağa'da işçiler 'Zehir Gemisini İstemiyoruz' etkinliğinde buluştu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Aliağa İlçe Örgütü'nün, Yenimahalle Semt Evi'nde düzenlediği "Zehir Gemisini Kabul Etmiyoruz" başlıklı buluşmaya gemi söküm ve petro kimya sektöründen işçiler ile Yenimahalle sakinleri katıldı.

Araştırmacı İrfan Ertel'in sunumuyla başlayan etkinlikte işçilere ve mahalleliye gemi söküm işiyle ilgili genel ve teknik bilgiler aktarıldı. Gemi söküm işçilerinin katkılarıyla zenginleşen etkinlikte daha sonra Halk Sağlığı Uzmanı Zuhal Okuyan Nae Sao Paulo gemisinin Aliağa ve İzmir halkına zararları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Zehir gemisi ve genel olarak sermayenin Aliağa'da yarattığı hayati kirliliğin çözümünün bunu yaratan sermaye sınıfından kurtulmaktan geçtiğinin vurgulandığı etkinlik hep birlikte söylenen türkülerle sonlandı.