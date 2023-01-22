Aliağa'da işçiler güncel sorunlarını konuştu

TKP Aliağa İlçe Örgütü tarafından ikincisi düzenlenen İşçi Okulu oturumu Yenimahalle Semt Evi'nde gerçekleştirildi.

Aliağa'da bulunan birçok sektörden işçinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen İşçi Okulu'nun 2. oturumu, TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş'ın sunumuyla gerçekleşti. "Emekçiler İçin Güncel Sorular Güncel Yanıtlar" başlığı ile gerçekleştirilen sunumda Savaş, asgari ücret, güncel zam görüşmeleri ve grevler ile EYT konularında bilgilendirmeler yaptı.

Bu bilgilendirmeler esnasında, pek de konuşulmayan asgari ücret zammı karşılığında patronlara verilen devasa teşvikler ve AKP'nin yürüttüğü seçim ekonomisine dair bilgilerden de bahsedildi.

İşçilerin ürettiği artı-değere patronların nasıl el koyduğunu anlatan Savaş, TKP'nin çözüm önerisinin de tam olarak bu el koymayı değiştirmek olduğunu belirtti.

Sunum sırasında ve sonrasında işçilerin soru ve yorumlarıyla sürdürülen etkinlik, İşçi Okulu'nun 3. oturumunda buluşmak üzere tamamlandı.