Aliağa gemi söküm işçileri eyleme devam ediyor

İzmir Aliağa Gemi Söküm tesislerinde, Cuma gününden itibaren işçilerin başlattığı direniş bugün de devam etti.

PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı, bugün yapılan eylemde, işçilerin kazanım elde edene kadar mücadelelerine devam edeceklerinin kararını aldıklarını belirtti.

Dayanışma ağı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Gemi Söküm tesislerinde, Cuma gününden itibaren başlattığımız grevimizi bugün de devam ettirdik. Her bir şantiyeden birer tane olmak üzere toplam 20 işçiden oluşan işçi temsilcilerimiz bir araya gelerek, mücadelemizi, kazanımla sonuçlandırana dek sürdürme kararı aldılar. Bununla birlikte mevcut taleplerimize yenilerini ekleyerek, talep listemizi güncelledik.

Aşağıdaki taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Gemide çalışan kesimcinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL yevmiye almasını istiyoruz.

Gemi Söküm işçiliği ağır ve tehlikeli sanayi iş kolu kapsamına alınsın.

Maaşlarımız bankalar üzerinden ödensin.

Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyelerimiz kesilmesin.

6 ayda bir zam uygulansın.

Grev nedeniyle hiçbir işçi arkadaşımız işten atılmasın.

İşçi temsilciliği protokol altına alınsın.

İşçiler için kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilsin.

Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılsın.

Eldeki iş bitiminde işçiler işten çıkarılmasın.

Yıllık izin hakkı olan işçi istediği zaman iznini kullanabilsin.

İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretleri işveren tarafından karşılansın.



Boyun eğmeyen Gemi Söküm işçisi kazanacak!

Taleplerimizi daha güçlü haykırmak için, şantiyelerde çalışan arkadaşlarımızı bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz.

Gün, birlik olma günüdür.”