'Ali Yerlikaya bakanlığı bırakıp AKP'nin İstanbul adayı olacak' iddiası

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevi bırakıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışabileceğini yazdı.

Şardan, kulislerde öne çıkmasına rağmen Yerlikaya'nın bakanlık görevine devam etmek istediğini ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde "emirin demiri keseceğini" ifade etti.

'Toplantılara katılmadı'

Şardan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yerlikaya’nın kafası karışık. Geçen perşembeden bu yana programlarındaki yoğunluğu azalttı. Yabancı heyet randevularını ileri tarihe aldı. Mesela, geçen hafta 81 il valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarını Ankara’da toplayıp 2023 değerlendirmesi yapıp 2024’e ait hedefleri ortaya koyacaktı. Bu program ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı’nda bakanlığını ilgilendiren toplantıya da katılamadı Yerlikaya. Çünkü siyasi temasları ağır basmaya başladı. Hafta sonu da İstanbul’daydı, temaslarına devam etti. Bakanlıkta haftalık gerçekleştirdiği güvenlik toplantılarını erteledi.

'Görevine devam etmek istiyor'

Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre kendisi bakanlık görevine devam etmek istiyor. Başlattığı suç ve suçlularla mücadele konusunda ülkeyi belirli bir noktaya taşımayı hedeflemiş durumda. Amacı bu hedefe ulaşabilmek. Ama tabii bir de 'emir demiri keser' durumu mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin teklifine olumlu yanıt vermekten başka şansı olmayacak.

'Soylu da destek verecek'

Bir not daha ekleyim; Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına Süleyman Soylu’nun da destek verdiği ifade ediliyor kulislerde."