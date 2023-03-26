Ali Sunal'dan 'kovuldu' iddialarına yanıt: Bir yere gittiğimiz yok

Show TV'de yayınlanan komedi skeç programı Güldür Güldür'ün sunucusu Ali Sunal, üç hafta önce yayımlanan programda, iktidarın depremler öncesindeki ihmalleri ile sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon yetersizliğini eleştirmişti.

Sunal "Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Artık bu normale dönmeyeceğiz" demişti.

Sunal'ın, yaptığı konuşmanın ardından Show TV'den kovulduğu iddia edilmişti.

Ali Sunal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Sunal, şöyle dedi:

"Efendim iyi pazarlar. Dün 'Güldür Güldür' kanalımız Show TV’de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar."