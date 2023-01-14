Ali Rıza Ekberi'nin idamı sonrasında Fransa'dan İran'a tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da casusluk yapmakla suçlanan İngiliz-İran vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin idam edilmesi üzerine Cumartesi günü Paris'teki maslahatgüzarını çağırdı.

Açıklamada, "İran'ın, özellikle keyfi olarak alıkonduğu yabancı uyruklulara yönelik muameleyle ilgili olarak, uluslararası hukuku tekrar tekrar ihlal etmesinin cevapsız kalamayacağı konusunda da uyarıldı." denildi.

İran yargısı günün erken saatlerinde, geçmişte Tahran'ın savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan İngiliz-İran uyruklu Ali Rıza Ekberi'nin idam edildiğini söyledi. Londra Ekberi'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.