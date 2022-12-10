İran, Almanya ve İngiltere'nin Tahran büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırdı

İran, Muhsin Şikari'nin idam edilmesi nedeniyle İranlı yargı yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere ve Almanya'ya tepki olarak, Berlin ve Londra'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Alman makamlarının İran’ın iç gelişmelerine ilişkin “müdahaleci” açıklamaları ve ülkedeki “karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının” devam etmesine tepki olarak Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan ayrı bir yazılı açıklamadaysa, 'İngiltere'nin İran'daki terör ve kargaşaya destek vermesi ve İranlılara yasa dışı yaptırımlar getirmesinin ardından' bu ülkenin Tahran Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Londra yönetiminin protestolarla ilgili yaptırımlarının 'İran'ın iç işlerine müdahale' anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da İngiliz Büyükelçi'ye hatırlatıldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz gün Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici olmuştu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.