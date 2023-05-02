Ali Mahir Başarır: Teknofest ihalesinde bile usulsüzlük var

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu Baykar Teknoloji ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti'nin düzenlediği Teknofest organizasyonunun ihalesinin doğal afetlerde kullanılması gereken pazarlık usulü ile yapıldığını aktardı.

Usulsüz şekilde yapılan ihalenin seçim sonrasına bırakılmadan 5 ay öne çekildiğini hatırlatan Başarır, şunları söyledi:

"Teknofest organizasyonu milli teknolojilerimizi tanıtmak açısından güzel bir organizasyon ancak bu organizasyonların içine bile hile hurda katan bir iktidar anlayışı mevcut. Bu sene ne oldu da bu organizasyon 5 ay önceye çekildi? Hemen devletin imkanlarıyla propaganda yapılacak bir alan oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı devletin kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seçim çalışması yaparken, devletin imkanlarıyla yapılan organizasyonda da Erdoğan seçim propagandası yapıyor.”

Rant hastalığı

Teknofest organizasyonunun ihalesinin 21/b ve 21/f ile yapıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “2 ihale yapılmış. Yine ihaleyi doğal afetlerde kullanılması gereken pazarlık usulü 21/b ile yapmışlar. Bir tanesini KOSGEB 21/b ile 1 milyon 79 bin TL’ye diğer ihaleyi de Gençlik ve Spor Bakanlığı yine 1 milyon 82 bin TL’ye yapmış. Halktan toplanan vergilerle yapılan bu ihaleleri 21/b ile yapmalarının sebebi doğal afet de değil, salgın hastalık da değil sadece rant hastalığı" ifadelerini kullandı.

Teknofest'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti düzenliyor.