Ali Mahir Başarır: Kaldırmazsanız alçaksınız

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyon toplantısı öncesi Başarır'dan açıklama geldi.
Başarır şöyle konuştu:
- Alnımız açık, başımız dik. Şükürler olsun ki yüz kızartıcı, toplumu rahatsız eden bir iddia ile karşınızda değilim. Birazdan, şurada gördüğünüz binada bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kalkması için el kaldıracak.
- Mesela bunlardan bir tanesi; Mersin'de kameraların huzurunda polislerimize ‘Şerefsiz' diyen AKP'nin sözcüsü Zeynep Gülyılmaz, komisyon sözcüsü. Daha sonra Meclis'e gelecek, kimler el kaldıracak? Mesela 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesi yaptığı iddia edilen Erzincan Milletvekili el kaldıracak.
- 180 milyon dolarlık kirli serveti edinip de paylaşamayan Zehra Taşkesenlioğlu el kaldıracak. Ya da İstanbul Belediyesi'nden milyonlarca burs alıp, yan gelip yatıp milletvekili olan AKP'li milletvekilleri el kaldıracak.
- Ya da gencecik bir akademisyeni öldüren katilleri evinde saklayan, yine Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz el kaldıracak. Evet, korkmuyoruz. Bir adım, bir milim ne eğiliriz ne geri adım atarız.
- Kaldırsınlar, bu kirli ellerin oyları ile kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, namerttirler. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun, hazinenin parasını, rızkını bir avuç kirli müteahhitten koruduk ve savunduk. Bizim ne Mersin halkına ne de Türkiye'ye verilmeyecek hesabımız yoktur. Korkmuyorum. Dokunulmazlığımı kaldırın, kaldırmazsanız alçaksınız. (ANKA)