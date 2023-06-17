Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 'Tercihimiz Türk hoca'

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Ali Koç, önümüzdeki sezon Türk bir teknik direktör ile çalışmak istediklerini söyleyerek 2 isime işaret etti.

DHA'nın haberine göre Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak."