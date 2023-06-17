Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 'Tercihimiz Türk hoca'

Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Koç, önümüzdeki sezon Türk bir teknik direktör ile çalışmak istediklerini açıkladı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Ali Koç, önümüzdeki sezon Türk bir teknik direktör ile çalışmak istediklerini söyleyerek 2 isime işaret etti.

DHA'nın haberine göre Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak."

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