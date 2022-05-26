Ali Koç'tan sürpriz görüşme... Kahvaltıda buluştular

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kırklarelispor'un Başkanı Volkan Can'ı evinde ağırladı.

Volkan Can o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Volkan Can paylaşımında, "Sabah kahvaltısında evinde konuk olduğum sevgili Başkanımız Ali KOÇ ile Kırklareli’miz ve futbola dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un görüşmesi Kulüpler Birliği Başkanlığı için kolları sıvadığı yorumlarına neden oldu. Koç, katıldığı bir programda aday olacağını açıklamıştı.