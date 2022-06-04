Ali Koç'tan Erdoğan'a hitaben 'Hatadan geri dönelim' açıklaması

Fenerbahçe’nin 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) başkanlık seçimi üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Ali Koç, TFF’de Mehmet Büyükekşi’nin adaylığını kabul etmediğini, yeni bir adayın bulunmasının şart olduğunu söyledi.

'Bu gidişat, gidişat değil'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF başkanlığı seçiminde 2 adayın çıkacağının konuşulduğunu, ancak bu zamana kadar 1 adayın çıktığını söyledi. Koç, "Herhalde tarihin en kötü en tutarsız en garip ve verdiği kararlarla futbolun menfaatine en uzak kullanılmaya en elverişli bir federasyonla buraya kadar geldik. 3 senedir istediğimiz B takımlar ligi de belli değil. Yeni bir seçim oluyor bu seçim dönüm noktasıdır. Türk futbolunun en önemli noktalarındandır. Bu kadar çok sorunumuz yığınla problemimiz var ki bu gidişat gidişat değil." derken Türk futbolunun daha kötü bir sürece girebileceğini sözlerine ekledi.

Koç: TFF Başkanı'nın 'Beyefendi istiyor' diyerek belirlenmesini Fenerbahçe kabul etmez

Ali Koç konuşmasına, "Tüm kulüplere sesleniyorum futbolla alakası olmayan iş dünyasının bir mensubunun futbol dünyasıyla alakalı insanlara danışmadan veya bir ikisine danışarak Cumhurbaşkanımıza bir isim götürülerek bu kişi TFF başkanı olursa iyi olur denmesini ve gidişatın ‘Beyefendi istiyor’ lafları altında geliştirilerek bizlere sunulması Fenerbahçe olarak kabul edebileceğimiz bir durum değildir süreç yönetimi olarak. Ne tesadüftür ki aynı kişi bir evvelki TFF yönetiminin oluşumunda da yer alan kişidir. Bundan sonra TFF başkanı olacak kişinin yumuşak karınlarının olmaması gerektiğini paylaşmıştım" diyerek devam etti.

'İtibarımız piyasa değerimiz yerle bir oldu'

Devletin kamuya personel alırken yaptığı soruşturmalara değinen Ali Koç, TFF başkan adaylarının da benzer bir süreçten geçmesi gerektiğini dile getirdi. Koç, "TFF’nin bana göre aynı hassasiyet aynı incelikle yönetim kurulundan personeline kadar aynı anlayışla belirlenmeli. Fenerbahçe olarak biz bunu gündeme getirmek zorundayız. Çünkü Fenerbahçe bu örgütün saldırısına uğradı. 10 yıl sonra bunu konuşuyoruz hala. İtibarımız piyasa değerimiz yerle bir oldu. Kazandığımız kupa sayısı belli, belimizi büktüler yeni yeni doğrulmaya çalışıyoruz. Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları hala devam etmektedir." dedi.

'Federasyonunun Türk futbolunu Trabzonlaştırmasından rahatsız durumdayız'

Fenerbahçe Başkanı Koç, "Şu an bir kişi resmi adaydır. Benim sevdiğim saydığım dost olarak bildiğim biridir. Fenerbahçe’nin hem bu konudaki hassasiyetini hem federasyonunun Türk futbolu Trabzonlaştırma rahatsızlığını duyduğumuzu biliyorsunuz. TFF başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı." dedi.

Yeni bir aday bulunması gerektiğini söyleyen Koç, "Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Bende olan mevcut bilgiler çerçevesinde o adayın, aday olması. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla şahsen bir sıkıntım yok dostumdur ama elimdeki bilgiler çerçevesinde onda yumuşak karın oluşturabilecek durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ederiz." dedi.

'3 Temmuz için hesap vakti geldi'

3 Temmuz sürecine değinen Koç, "Artık Fenerbahçe’nin 3 Temmuz ile ilgili tüm duruşmalarının sonuçlandığı ve hesap vaktine başladık. 3 Temmuz 2011’de organize edilen şike operasyonu kılıfında Fenerbahçe’yi ele geçirme amacı son buldu haklılığımız resmiyete kavuştu. Şimdi asıl savaş başlıyor. Kulübümüz tarafından masumiyet karidesi hiçe sayılarak Fenerbahçe karşı yükümlülüklerini ihmal ettiğinden dolayı TFF’ye dava açılmıştır. TFF avukatları davayı sürüncemede bulunmak amacıyla talepte bulunmuş ama bu karar reddedilmiş ve istinat mahkemesine taşınmıştır o da reddedilmiştir ve mahkeme kararı görmeye devam edecektir." diyerek TFF'ye dava açıldığını hatırlattı.