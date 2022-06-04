Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin mali genel kurul toplantısında, sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.

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