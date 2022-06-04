Fenerbahçe'nin mali genel kurul toplantısında, sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.
Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin mali genel kurul toplantısında, sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.