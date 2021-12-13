Ali Koç: Döviz kuru çok yüksek, önümüzü göremiyoruz

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, turnuvaya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TL'deki büyük değer kaybı nedeniyle önlerini göremediklerini belirterek, “Çünkü gelirlerimizin neredeyse yüzde 100'ü TL, giderlerimizin yüzde 80'i döviz kuru” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, döviz kurunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde Egonu transferinin mümkün olmadığını söyleyen Koç, şöyle konuştu:

”Yüzde 70-80'lere varan TL'nin değer kaybı, bizlerin belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz çünkü gelirlerimizin neredeyse yüzde 100'ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80'i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı” dedi.