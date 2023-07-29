Ali Koç: Bundan sonraki maçlara yıldızsız formayla çıkacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Türkiye Kupası'nda kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktıklarını ancak komisyon kurulması üzerine TFF'nin kararını olumlu bulduklarını belirterek bundan sonraki maçlara yıldızsız logolu formayla çıkacaklarını söyledi:

"1959 şampiyonlukları için komisyon kurulduğunu açıkladılar. Kararla ilgili görüşümüz şudur; doğru bir karar ama bizlerce geç kalınmış bir karar. Nihat Özdemir döneminde de komisyon kurulacağı söylenmişti ancak hiçbir şey yapılmamıştı. Umarız komisyon kurulur. Bundan sonraki beklentimiz tarafsız bir şekilde kaynakları ve arşivleri derinlemesine incelemek, tarihi belgelere dayalı olarak gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Bizlerde bu süreçte bizden istenen bir şey olursa memnuniyetle karşılamaya hazırız."