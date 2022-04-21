Ali Koç: Bir milletvekilimiz tarafından ‘Şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden “Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü’ne” layık görüldü. Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde dalgalanacak.

Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Milletvekili eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın dün yeni spor yasasıyla ilgili meclis konuşmasında kulüp başkanlarına yönelik sözlerine de değindi.

Ali Koç, “Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan gittiği önemlidir” dedi. Koç ayrıca 28 şampiyonluk vurgusu yaparken, spor yasası hakkında da konuştu.

Ali Koç’un sözleri şöyle;

'Ülkesi için canını vermiş bir kulüptür'

“Fenerbahçe bir spor kulübünden daha da öte bir kulüp. Ülkesi için canını vermiş bir kulüpten bahsediyoruz. Bu Fair Play ödülü sadece bugünlerin değil, Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde emeği olan katkısı olan herkes için bir gurur nişanesidir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan gittiği önemlidir. Bu konuda da herkesle yarışmaya hazırız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır.”

28 şampiyonluk vurgusu

“28 şampiyonlukla Türkiye’nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesi, ülke coğrafyasında ayak izinin büyüklüğü, bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete kendini adamış olmasıdır.”

'Kaale alındık mı, hayır'

“Şu an mecliste spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü ve özellikle Süper Lig kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, ‘Kulüplerimizin görüşlerini aldık’ diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır.”

'Milletvekili tarafından şerefsiz olarak tarif edildik'

“Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından ‘Şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik.”

'İllerde büyük sakıncalar'

“Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz.”