Ali Koç: Bir milletvekilimiz tarafından ‘Şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden “Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü’ne” layık görüldü. Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde dalgalanacak.
Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Milletvekili eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın dün yeni spor yasasıyla ilgili meclis konuşmasında kulüp başkanlarına yönelik sözlerine de değindi.
Ali Koç, “Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan gittiği önemlidir” dedi. Koç ayrıca 28 şampiyonluk vurgusu yaparken, spor yasası hakkında da konuştu.
Ali Koç’un sözleri şöyle;