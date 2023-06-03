Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Haziran Direnişi'nde Eskişehir'deki eylemler sırasında polis ve esnafın saldırısı sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz bugün darp edildiği Sanayi Sokakta anıldı.

ALİKEV'in çağrısıyla düzenlenen anma törenine Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap korkmaz, abisi Gürkan Korkmaz ile aralarında TKP'nin de bulunduğu çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek odası katıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre törende konuşan Gürkan Korkmaz, etkinlik için yüzlerce polisin görevlendirilmesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ''Bir çocuğu anmak, adaletsizce, hukuksuzca, canice katlini eleştirmek, haykırmak için toplanan insanlar için bu kadar polis toplanıyorsa, devlet onlarca, yüzlerce polisi buraya gönderiyorsa orada enkaz altında insanlar can çekişirken neredeydi devlet? Ben bunu sormak istiyorum. Elbet adalet için mücadele edeceğiz ama şunu da bunu hatırlatmak istiyorum: Adalet herkese lazım olacak bir gün”

Konuşmaların ardından Ali İsmail Korkmaz’ın kaldırıma konulan fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.

'Ali İsmail AKP karanlığına boyun eğmedi'

TKP Eskişehir İl Örgütü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Ali İsmail Korkmaz'ın unutturulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, ''10 yıl önce Eskişehir'de Ali İsmail, AKP karanlığına boyun eğmedi. Hatırası mücadelemizde yaşıyor. Zorbalara asla boyun eğmeyeceğiz, eşit ve özgür bir ülkeyi mutlaka kuracağız!'' ifadelerine yer verdi.