Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Haziran Direnişi'nde polis ve yandaş esnafın saldırısı sonucu Ali İsmail Korkmaz'ı 9 yıl önce bugün kaybetmiştik.

Haber Merkezi

Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında polisin ve polisin yönlendirdiği yandaş esnafın saldırısı sonucunda beyin kanaması geçiren Ali İsmail Korkmaz, henüz 19 yaşında, 10 Temmuz 2013'te aramızdan ayrılmıştı.

Ali İsmail'i ölümünün 9. yılında bir kez daha saygıyla anıyoruz...

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