Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında polisin ve polisin yönlendirdiği yandaş esnafın saldırısı sonucunda beyin kanaması geçiren Ali İsmail Korkmaz, henüz 19 yaşında, 10 Temmuz 2013'te aramızdan ayrılmıştı.
Ali İsmail'i ölümünün 9. yılında bir kez daha saygıyla anıyoruz...
Ali İsmail’i 9. ölüm yıldönümünde anıyoruz.— Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) July 9, 2022
Ailesi ve sevenleri olarak, yarın (10 Temmuz) saat 18.00’da, Antakya Ekinci Mezarlığı’nda, Ali İsmail’i mezarı başında anacağız. Tüm sevenlerini bekleriz.#aliismailkorkmaz pic.twitter.com/Jk3ZMMTB3d