Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında polisin ve polisin yönlendirdiği yandaş esnafın saldırısı sonucunda beyin kanaması geçiren Ali İsmail Korkmaz, henüz 19 yaşında, 10 Temmuz 2013'te aramızdan ayrılmıştı.

Ali İsmail'i ölümünün 9. yılında bir kez daha saygıyla anıyoruz...