Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na yasak, onlara serbest: AKP iktidarının özeti bu listede...

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen TÜRGEV, Ensar, TÜGVA gibi vakıflar türlü usulsüzlükler, istismar, yolsuzluk, kadrolaşma gibi haberlerle gündemde gelirken, bu vakıflar için devletin tüm olanakları seferber edilmeye de devam ediyor.

Bu vakıflara yönelik son dönemde ortaya çıkan yeni yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri büyük tepki çekerken, tam da bu sırada dikkat çeken bir vakıf haberi daha gündeme geldi...

Yandaşların vakıflarına her şey serbest, ALİKEV'e yasak...

Haziran Direnişi'nde polis ve yandaş esnafın saldırısı sonucu katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın adını yaşatmak, gençlere destek sunmak için kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın 43. İstanbul Maratonu'nda kampanya açmasına izin verilmedi.

Vakıfan yapılan açıklamada, "ALİKEV için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan ve her sene yüzlerce öğrencimize burs vermemize büyük katkısı olan İstanbul Maratonu için bu sene kampanya açamadığımız bilgisini üzülerek sizinle paylaşıyoruz" denilirken, şu ifadelere yer verildi:

Dijital veya kitlesel bağış kampanyaları için Valilik tarafından verilmesi gereken “yardım toplama izni” başvurumuz hala sonuçlanmadı. Bu yüzden her sene gençlerin eğitimine destek olmak için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını, ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık.

Ali İsmail Korkmaz burs fonuyla eğitim hayatına devam eden 250 öğrencimiz için kampanya yapamasak da kurulduğumuz günden bu yana bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam edebileceğimizi biliyoruz.

İstanbul Maratonu, öğrenciler için çok önemli bir kaynak olsa da bundan daha fazlası. Her sene onlarca gönüllümüzle yan yana gelmek ve Ali İsmail’in düşlerindeki özgür ve adil dünya için dayanışmayı ve umudu büyütmek, ortak bir hayal için beraber yürümek demek.

Bu yüzden kampanya açamasak da ALİKEV olarak İstanbul Maratonu Halk Koşusuna katılacak, tüm kurumlar ve destekçilerimizle birlikte köprüyü geçeceğiz. Gelin 7 Kasım Pazar günü beraber yürüyelim. Üzerimizdeki Ali İsmail tişörtlerimizle dayanışmayı ve umudu büyütelim.

Şaşırtmayan liste: Kimler izinsiz yardım toplayabiliyor?

Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın kampanyasına izin vermeyen AKP iktidarı, birçok yandaş vakıf ve derneğe izinsiz yardım toplama yetkisi vermiş durumda.

İşte o liste: