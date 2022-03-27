Ali İhsan Yavuz'dan AKP'nin oy oranına ilişkin açıklama

AKP'nin oy oranındaki düşüş haberlerine ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama geldi.

"AK Parti'nin oy oranında herhangi bir düşüşün olmadığını söylersem bilmiyorum, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin keyfi kaçar mı? Onlar birtakım siteler üzerinden manipüle edilmiş anketler yayınlasada bizim yapmış olduğumuz anket sonuçları bir önceki seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın almış olduğu oy oranının altına düşmeyeceğimizi bize gösteriyor" iddiasında bulunan Yavuz, "Bütün bunları sadece AK Parti'ye yarasın diye yapmış olsaydık böyle mi kanun teklifi oluşturulurdu? Biz böyle bir saikle hareket edemeyiz. Neden? Cumhurbaşkanımız diyor ki Türkiye'nin lehine olan hususlarda AK Parti'nin alehine olsa da yürüyüp gitmemiz gerekir. Biz bir çalışmayı yaptığımızda AK Parti'nin lehine mi diye bakmayız. Milletimizin lehine mi? Ona bakarız" ifadesini kullandı.