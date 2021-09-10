Ali Hemdan’ı öldüren polis için tahliye talebi: Hava sıcaktı, oruçluydu

Adana’da 28 Nisan 2020'de Suriyeli Ali El Hemdan'ı öldüren polis F.K.'nin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında F.K.’nin avukatı "havanın sıcak olması ve müvekkilinin oruçlu olması’’ gerekçesiyle tahliye talep etti.

‘‘Havaya ateş edecektim’’

Mezapotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, duruşmada konuşan tanık H.A., Ali El Hemdan'ın arkadaşı olduğunu, olay sırasında polisin kendilerini durdurup, üstünü aradığını ve o esnada Hemdan’ın koşmaya başladığını belirterek, "Polis beni aradıktan sonra Ali El Hemdan’ın peşinden koştu. Silah sesi duydum. Olayı görmedim. Sonra olay yerine gittim, polis tampon yapıyordu. Pişman olduğunu gördüm" dedi.

Fail polis F.K. daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, "Pişmanım. Öldürme kastım yoktu. Havaya ateş edecekken silah ateş aldı" diye konuştu.

Ali El Hemdan’ın aile avukatı ise fail polisin "kasten öldürmekten" cezalandırılmasını talep etti.

Fail polis F.K.'nin avukatı ise "Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine müzekkere yazılarak müvekkilimizin kullandığı ilaçlar sebebiyle sinir sisteminde ani kasılmaların tetiklenmesinin ve ani kasılmalar sonucu silahın ateş almasını mümkün olup olmadığının sorulmasını talep ediyoruz. Olay günü havanın sıcak olması, müvekkilin oruçlu ve epilepsi hastası olması gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İddia makamı, fail polisin kullandığı epilepsi ilaçlarının ani kasılmalara sebep olup olmadığının belirlenmesi için Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor alınmasını istedi.

Bir sonraki duruşma 25 Kasım’da

Mahkeme heyeti, fail polis F.K.'nin tutukluluk halinin devamına, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine müzekkere yazılarak sanığın kullandığı ilaçlar sebebiyle sinir sisteminde ani kasılmaların tetiklenmesinin ve ani kasılmalar sonucu silahın ateş almasını mümkün olup olmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.