Ali Fazıl Kasap, Koca’ya SMA’lı çocukları hatırlattı: Ölen 300 çocuğun vebalini nasıl vereceksiniz?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya SMA’lı çocukları hatırlatarak, “Sizin bakanlığınızın bilim kurulunun raporu var. Raporda diyor ki ‘Türkiye’de yılda 150 çocuk ölüyor. Her 2 günde bir çocuk ölüyor’. Siz bu rapor yayınlandığından beri ölen 300 çocuğun vebalini nasıl vereceksiniz” diye sordu.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şunları söyledi:

“Randevu süreleri ile ilgili sabıkalısınız. Şimdi Sayın Bakan bir soru önergesine cevap vermiş, diyor ki ‘Poliklinik muayene randevuları 10 dakikadan az olmamak üzere 60 dakikaya kadar belirlenebilmektedir’. Hangi dünyada yaşıyorsunuz, bilmiyorum, çok zor. Türkiye’de bir hastalara sayenizde 3 reçete yazılıyor Sayın Bakanım. Önce aile hekimine gidiyorsunuz, olmadı acile gidiyorsunuz, olmadı uzmana gidiyorsunuz, özel hastane vs. 3 reçete Sayın Bakanım randevu alamıyorsunuz.”

Kasap, Bakan Koca’nın çocuk hekimi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Bir çocuğunuz doğdu. Dedi ki doktor, sizin çocuğunuzda SMA hastalığı var. Siz de dediniz ki, bunun tedavisi var mı? Üç tedavi şekli var. 3 tedavi şeklinden bir tanesi 2017’den beri var Sayın Bakan… Dünyada literatürde yok demişti Sayın Derya Yanık. Siz kabinede filan toplanıyorsunuz da. Vedat Bilgin olsun, Derya Yanık olsun, sayın bakanlarımızı bilgilendirmiyor musunuz? Bu konuda literatür yok dediğiniz yerde, 46 ülke onay vermiş Sayın Bakan. Avrupa Birliği, Amerikan FDA onay vermiş. 5 yıl olmuş. Siz bakanlarla bu kabineden çay kahve mi içiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? 2020’e bu komisyon raporu yayımlandı, SMA ile ilgili. Yıl 2022 oldu, Sayın Bakan burada da yazıyor. Sizin bakanlığınızın bilim kurulunun raporu var. Raporda diyor ki ‘Türkiye’de yılda 150 çocuk ölüyor. Her 2 günde bir çocuk ölüyor’. Siz bu rapor yayınlandığından beri ölen 300 çocuğun vebalini nasıl vereceksiniz? 300 çocuk öldü, çünkü Türkiye’de tedavisi yok.” (ANKA)