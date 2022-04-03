Ali Erbaş'tan 'fitre' açıklaması: Zenginler ne kadar verebilirse o kadar çok sevap alacak

Hayat pahalılığı giderek artarken, milyonlarca emekçi açlık sınırının altında hayatta kalmaya çalışırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'fitre' açıklaması geldi.

Erbaş, fitreyle ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulunun belirlediği miktarın asgari miktar olduğunu söyleyerek, “Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır” şeklinde konuştu.