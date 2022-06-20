Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş çantasını polislere taşıttı

Seher Erbaş’a Diyanet içinde “Hanımefendi” şeklinde hitap edildiği, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiği, çalışmalar hakkında “bilgi aldığı”, “ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri” olarak bilinen huzur dersleri adıyla dersler verdiği gündeme gelmişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Erbaş, bu kez koruma polisiyle gündeme geldi. Ziyaretlerine devam eden Erbaş’ın çantasını polis korumasının taşıması dikkat çekti. Ziyaretlerden paylaşılan görsellerde, Erbaş’ın çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerinde ya da yürüdüğü sırada çantasının, yanındaki koruma polisi tarafından taşıdığı görülüyor. Söz konusu görüntülerin, Diyanet personeli arasında da tepkilere neden olduğu öğrenildi.