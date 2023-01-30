Ali Erbaş: Önemsenmesi gereken Batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir

Son günlerde Kuran'ın yakılması ve yırtılmasına yönelik eylemlere dair konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Asıl önemsenmesi gereken husus, bu menfur saldırılara karşı sessiz kalan Batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir" dedi.

Antalya'da düzenlenen "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı" isimli etkinliğe katılan Erbaş, yaptığı konuşmada İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kuran'ın yakılması ve yırtılmasına eylemler hakkında konuştu.

"Müslümanların kutsallarını, değerlerini ve inançlarını hedef alan ırkçı saldırılar, her geçen gün farklı şekillerde artarak devam ediyor. Daha da vahimi, söz konusu ülkelerin yöneticileri, ifade özgürlüğü kılıfı altında bu utanç verici saldırılara arka çıkmaya çalışıyor" diyen Erbaş, "Bu ilkel tavır, sık sık temel insan hakları ve evrensel değerlere saygıdan dem vuran Batı'nın, İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda nasıl bir çifte standart uyguladığını ve nasıl iki yüzlülük gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'İslam'a karşı oluşturulan ön yargıları ortadan kaldırmak zorundayız'

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle yaşadığımız çağı ve bu çağın sosyo-politik, ekonomik ve kültürel dinamiklerini iyi okumamız gerekir. Dünyada olup bitenlerin, sahnelenen oyunların perde arkasını iyi görmemiz gerekir. Batı'nın bilinçaltındaki İslam düşmanlığının arka planında neler var, doğudan batıya dünyada neler oluyor, bunlardan haberdar olmak zorundayız.

Ancak asıl önemsenmesi gereken husus, bu menfur saldırılara karşı sessiz kalan Batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir. Bu cehaletin sebeplerini iyi okumamız ve bununla mücadele etmenin en iyi yollarını bulmamız gerekiyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun adalet ve merhamet dini İslam'a karşı oluşturulan ön yargıları ortadan kaldırmak zorundayız."