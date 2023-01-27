Rusya: Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kuran yakıldı

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, konsolosluk önünde Kuran yakıldığı bir dizi hakaret eyleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamda, "Danimarka makamlarının göz yummasıyla düzenlenen bu eylemler müminlerin duygularıyla alenen alay konusu, ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin Telegram hesabından yapılan açıklamada "Bu tür maskaralıklara yönelik imkânlar tamamen ortadan kaldırılmalı ve failleri sorumlu tutulmalıdır." denildi.