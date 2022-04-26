Her yıl milyarlarca liralık bütçesiyle tartışma konusu olan Diyanet Başkanı Ali Erbaş, "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" açıklamasında bulundu.

Hollanda'da katıldığı bir programda konuşan Erbaş, "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" diye konuştu.