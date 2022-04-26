Sait Munzur iktidarın 'gündüz düşlerini' çizdi

İktidar 2023, 2053, 2071 diye sayıklayadursun, Türkiye'de emekçiler ülke tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birinde yaşam mücadelesi veriyor. Sait Munzur çizdi...

Haber Merkezi