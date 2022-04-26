Sait Munzur iktidarın 'gündüz düşlerini' çizdi
İktidar 2023, 2053, 2071 diye sayıklayadursun, Türkiye'de emekçiler ülke tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birinde yaşam mücadelesi veriyor. Sait Munzur çizdi...
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yavuz Karamahmutoğlu - Etkin Kolbaşı
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sait Munzur iktidarın 'gündüz düşlerini' çizdi
İktidar 2023, 2053, 2071 diye sayıklayadursun, Türkiye'de emekçiler ülke tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birinde yaşam mücadelesi veriyor. Sait Munzur çizdi...
Haber Merkezi