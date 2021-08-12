Ali Babacan'dan erken seçim ve ittifak açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ve erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Habertürk TV'ye konuk olan Babacan'ın açıklamaları şöyle:

1,5 yıllık siyasi partiyiz. Şu anda kendi özgür kimliğimizi inşa etmek önceliğimiz. Öte yandan son seçimlerle beraber özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili seçim ittifakı opsiyonu oluştu. Hukuken ittifak denecek bir şey yok ortada. Ara ara diğer partilerin başkanları da seçim yaklaşınca bakılacağını ifade ediyorlar. Biz kesinlikle ittifakta yer almayız demiyoruz. Günü geldiği zaman, ittifaklarla ilgili partimizin yetkili organlarında tartışır kararı veririz. Şu an ülkeyi yöneten partilerle bir arada olmamız mümkün değil. Cumhur İttifakı'nda yer almamız kesinlikle mümkün olamaz. Şu an Türkiye'yi yöneten ortaklığın asla ve asla sorunlara çözüm olacağını biliyoruz. Siyasi partilerle diyaloğumuz var, görüşüyoruz. Sayın başkanlarla telefonla görüşüyoruz. Gerektiğinde samimi olarak oturup konuşuyoruz. Önemli olan bu diyalog zeminini sıcak tutmaktır.

Biz şu anda hala teşkilatlanmamızı büyük şehirlerde yeni başlatıyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da açılış ve kongre yapmadım. 48 ilde, 300'ün üzerinde ilçede kongre yaptık. Bizim zamanlama stratejimiz çevreyi sağlama almak, hukuken seçime girme hakkını elde etmek ve daha sonra büyük şehirlere gelmek. Bursa'da, İstanbul'da kongre yapmadık. Büyük illerde çalışmaya yeni başlıyoruz. 8 ayda eşiği geçtik. Küçük ilçe ve ilerde hareket ettik. Seçim kararı alınırsa hazırlıksız yakalanmak istemedik. Partimiz kurulmadan önce bana soruyorlardı. Seçimi soruyordu. 2022 yılında seçim olma ihtimalinin 2021 ve 2023'e göre daha fazla ihtimal olarak görüyorum. Ancak ihtimallerden bahsedebiliriz, çünkü kararı biz almıyoruz. Ortaklık dışarıdan sağlam gibi görünüyor, iç yüzünü bilemeyiz. Bu ortaklık çatladığı anda ülke seçime gidebilir.