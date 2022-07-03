Ali Babacan'dan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün gerçekleşecek altılı masa toplantısı öncesinde, dün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde partisinin mitingine katıldı. Babacan mitingin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Babacan cumhurbaşkanı adaylığı konusunun altılı masada gündem edilmediğini, ancak kriterlerin iki ay önceki toplantıda belirlendiğini ifade etti. Babacan, "Kasımda olursa seçim kararını zaten Eylül’de alınması lazım. Orada da süreç çok hızlı işletilir. Toplumda sıhhatli bir tartışma devam ediyor. Her ay kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Araştırma şirketleri soruyor o mu olsun bu mu olsun. Erdoğan’ın karşısına çıkarsa kim ne oy alır. Toplumda sıhhatli bir tartışma sürüyor açıkçası" dedi.

'Masada başka adaylar da var'

Altılı masanın adayı olarak öne çıkan dört isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan başka isimlerin de anketlerde göründüğünü söyleyen Ali Babacan, "Kanaatler değişebiliyor. Bir sene önce adı geçenlerde ilgili kanaatler hangi noktadaydı bugün hangi nokta. Bir senede belli değişiklikler oldu. Bakacağız göreceğiz, bizim hedefimiz altı parti ortak aday göstereceğiz. İlk turda açık ara seçim kazanması lazım. Açık farkla olmalı ki kimse itiraz edemesin. İdeal bu ama baktık olmadı. Her şeyin sonu değil, 2018’de de her parti kendi adayını çıkardı, yine de partiler ittifak halinde seçime gitti. Ama bizim şu anda ana planımız altı partinin ortak bir aday üzerinde uzlaşmasıdır. Bunun süreci daha hızlı ve sıhhatli işleteceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

De facto parlamenter sistem

Ali Babacan, seçimleri kazanmaları halinde geçiş sürecinde ülkenin "de facto parlamenter sistemle" yönetilmesini savunduklarını belirterek, "Altı partinin ortak adayı ben yetkiyi aldım, kimse bana karışmasın sonuna kadar kullanırım anayasal yetkilerimi demesin. Altı partinin farklı farklı konulardaki düşüncelerini yok saymaması lazım" yorumunu yaptı.

'4 parti evet dedi, 2 parti hayır dedi o öyle işlemez'

Önerilen cumhurbaşkanlığı adayında altılı masanın fikir birliğine varamaması durumu hakkında DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Altılı masada her şey mutabakatla, konsensüsle gidiyor. Oylama falan olmadı. Tek bir parti tek bir kelimeyi kabul etmiyorsa o açıklamaya girmiyor mesela. Altı partinin evet demesi… 4 parti evet dedi, 2 parti hayır dedi o öyle işlemez zaten. İşin ruhunda zaten mutabakat var. Bundan sonra da hedef mutabakat" yorumunu yaptı.